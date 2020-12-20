المالية: سنتخذ تدابير لتعويض عواقب تعديل سعر الصرف على الفقراء

2020/12/20 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، السبت، أن الحكومة ستتخذ تدابير لتعويض العواقب السلبية لتعديل سعر الصرف على الفقراء....

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