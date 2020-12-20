2020/12/20 | 08:30 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن عن اعداد المقبولين في ابرز التخصصات 7 SKY TV.

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