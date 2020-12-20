افتتاح اكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الكرخ

2020/12/20 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افتتحت أمانة بغداد اكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مشروع البوعيثة بجانب الكرخ.

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