بداية العام المقبل.. افتتاح شارع حيوي محاذٍ للمنطقة الخضراء

2020/12/20 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة انها ستفتتح بداية العام المقبل اول شارع نموذجي وهو المحاذي لوزارتي الخارجية والاعمار، كاشفة عن انجاز تصاميم مشروع اعادة تأهيل بناية المتحف الوطني.

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