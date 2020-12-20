على خطى شوازينغر..

2020/12/20 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إنجاز فريد من نوعه، أضحى بطل كمال الأجسام، رامي السباعي، أول مصري وثاني عربي يفوز بلقب بطولة "مستر أولمبيا" والتي تعد أكبر بطولة للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB).

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