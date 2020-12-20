نائب: الحكومة رفعت سعر صرف الدولار من اجل تخفيض قيمة رواتب الموظفين

2020/12/20 | 08:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الاحد، ان الحكومة رفعت سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي من اجل خفض قيمة رواتب الموظفين، لافتا الى ان المستفيدين من مزاد العملة اتخذوا اجراءاتهم من اجل زيادة سعر الصرف والاستفادة في تعزيز ارصدتهم المالية.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الحكومة والأطراف السياسية اعدت سيناريو خاص برفع سعر صرف الدولار امام الدينار من اجل تحقيق مكاسب مالية لصالح مصارفهم”.

وأضاف خشان، ان “العاملين في مجال مزاد العملة والمستفيدين من هذا المزاد عملوا على اتخاذ اجراءات من اجل زيادة ارصدتهم المالية”.

وأوضح، ان “زيادة صرف الدولار ماهو الا وسيلة لتخفيض رواتب الموظفين باعتبارها تشكل الجزء الأكبر من الموازنة، وبالتالي فأن الدولة تبيع النفط بالدولار ورفعت قيمة هذه العملة امام الدينار وبالتالي خفض قيمة الراتب بنسبة 20%”.



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