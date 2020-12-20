مظهر محمد يوضح بشأن تداعيات رفع سعر صرف الدولار

2020/12/20 | 08:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، تفاصيل بشأن ارتفاع سعر بيع الدولار مقابل العملة المحلية في الأسواق العراقية.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “تخفيض سعر الصرف يعد إجراءات في اقتصاد ريعي كالعراق ذات صلة مباشرة بتمويل الموازنة العامة للدولة ويمثل في جوهره وسيلة تمويل تضخمية (التمويل بالتضخم inflationary financing)، …

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