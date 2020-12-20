الخدمة النيابية تكشف عن تدخلات سياسية لعرقلة انشاء ميناء الفاو

2020/12/20 | 08:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، وجود تدخل من بعض الجهات السياسية لعرقلة انشاء ميناء الفاو، مبينة ان مجلس الوزراء لم يصوت الى الان بشكل رسمي على تكليف شركة دايو الكورية ببدء اعمال الانشاء.

وقال عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (20 كانون الاول 2020) إن "مجلس الوزراء لم يحل ميناء الفاو بشكل رسمي الى شركة (دايو) الكورية وننتظر التصويت لتتم الإحالة".

واضاف، أن "هناك جهات تريد عرقلة عمل الميناء بسبب وجود تخبط في اختيار الشركة، لذلك نأسف لتدخل بعض الشخصيات السياسية بهذا الموضوع باختيار هذه الشركة أو تلك".

وأوضح، أن "الهدف الرئيس يجب أن يكون بناء الميناء وانجاحه عن طريق أي من الشركتين، لكونه مشروعا حيويا وستراتيجيا للبلد والمنطقة".

A.Sh

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