الدفاع تفتح باب التقديم على الكلية البحرية لطلبة الدراسة المتوسطة والإعدادية

2020/12/20 | 08:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع - قيادة القوة البحرية، الأحد، فتح باب التقديم على الكلية البحرية ومركز التدريب المهني البحري لخريجي السادس الاعدادي والثالث المتوسط.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الأول 2020)، أن "قيادة القوة البحرية تدعو الطلاب خريجي السادس الاعدادي (الفرع العلمي) الراغبين بالتطوع في الكلية البحرية والطلاب خريجي الثالث المتوسط للسنة الدراسية 2020 الراغبين بالتطوع على مركز التدريب المهني البحري، والتي تنطبق عليهم الشروط المرفقة".

وأضاف، أن التقديم سيكون وفقاً للاستمارة المدرجة في الرابط، للفترة من 20 كانون الأول 2020 لغاية 30 كانون الاول 2020.

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وحدد البيان، شروط قبول الطالب في الكلية البحرية كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقياً ومن أبويين عراقيين.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (21) سنة.

أن يكون حائزا على شهادة الإعدادية (الفرع العلمي) على أن لا يقل معدله عن (75٪) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم البحرية...



ولا يقل معدله عن (80%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولاءه وانتمائه للوطن والشعب.

أن يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المُعتمدة من مديرية الخدمات الطبية.

أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالاكاديمية.

يجب أن لا تقل درجة الطالب المتقدم للقبول عن (75) درجة لكل من مادتي الفيزياء والرياضيات بالنسبة للطلاب الراغبين بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

أن يجتاز المتقدم بالكلية البحرية المقابلة التي تجريها لُجنة المقابلة.

أن لا يكون المتقدم قد سبق فصله أو انسحابه من أي دورة في الكلية البحرية أو تعيينه أو هروبه من الجيش.

أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ثُبِت اشتراكه بأعمال إرهابية.

أن لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

يتعهد المُتقدم في القوات المسلحة مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حساب القوة البحرية، وبالخدمة في المؤسسات المدنية الحكومية مدة لا تقل (15) خمس عشرة سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حسابها.

وتابع البيان، أن "شروط القبول للراغب في التطوع على مركز التدريب المهني البحري كما يلي

أن يكون المتقدم عراقياً ومن ابوين عراقيين.

أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على ان لا يقل معدله العام عن (70%).

أن لا يقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد عن (20) سنة.

أن يكون قويم الاخلاق وحسن السيرة والسلوك وأن يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.

ان يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المُعتمدة من مديرية الخدمات الطبية.

أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالاكاديمية.

أن يجتاز المتقدم لمركز التدريب المهني البحري..



المقابلة التي تجريها (لجنة المقابلة).

أن لا يكون المتقدم قد سبق فصله أو انسحابه من اي دورة في مركز التدريب المهني البحري أو تعيينه أو هروبه من الجيش.

أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ثبت اشتراكه باعمال إرهابية.

أن لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

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