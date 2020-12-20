انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الوعد الصادق في البصرة

2020/12/20 | 08:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الاحد، انطلاق المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في البصرة.وقال مدنف في بيان، إن “الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق، انطلقت من محورين”.واضاف ان “المحور الأول يتكون من مناطق مدينة القرنة والدير والماجدية والكرمة،”مشيرا الى ان”المحور الثاني يتكون من مناطق الفاو والسيبة وأبو الخصيب بالإضافة إلى مناطق الزبير وسفوان وجبل السنام”.

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