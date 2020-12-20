الصحة العالمية: نتواصل مع المسؤولين البريطانيين بشأن السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/20 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية،أنها تتواصل مع المسؤولين البريطانيين بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها ستعلن كل ما تعرفه عن خصائصها.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة عبر تويتر: "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية، سنقوم بتحديث الدول الأعضاء والجمهور بينما نتعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وعلماء قالوا في وقت سابق، اليوم، إن "سلالة جديدة من فيروس كورونا تم تحديدها في المملكة المتحدة أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70 في المئة، لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكًا وإن اللقاحات يجب أن تظل فعالة".

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