بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.. هولندا توقف جميع رحلات الطيران من المملكة المتحدة

2020/12/20 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الحكومة الهولندية الأحد، جميع رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعد ان اكتُشفت في هولندا إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في جزء من الأراضي البريطانية.

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