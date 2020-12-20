المالية النيابية: خمسة سيناريوهات لتقليل نسبة العجز في الموازنة

2020/12/20 | 09:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود خطوات عدة لتقليل نسبة العجز في موازنة 2021 خلال المرحلة المقبلة.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح صحفي، إن “هناك سيناريوهات اخرى لخفض نسبة العجز في موازنة العام المقبل”، مشيراً إلى أن “الحكومة إذا نفذت جميع التزاماتها خلال هذا العام، فقد يصل حجم العجز المتوقع إلى 49 % في الموازنة، أما إذا قامت ببعض الخطوات التقشفية، فيمكن أن تصل نسبته من 40 إلى 42 %”.وأضاف أن “السيناريو الآخر؛ هو مجموعة إصلاحات واجراءات تقشفية بنفس الوقت، إذ يمكن أن تصل من خلاله النسبة الى 33 % بحسب التوقعات الأولى”، لافتا […]

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