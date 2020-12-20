المرور تخصص الوجبة المسائية لمعاملات القوات الأمنية

2020/12/20 | 09:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وجهت مديرية المرور العامة، الاحد، تعليماتها بأن يكون دوام الوجبة المسائية حصراً لإنجاز معاملات منتسبي القوات الأمنية.

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام لمديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن «المديرية أصدرت تعليمات بأن يكون دوام الوجبة المسائية حصراً بعد الثالثة مساء الى الساعة التاسعة ليلاً نهاية الدوام الرسمي، لترويج معاملات القوات الأمنية، وذلك لتقليل الزخم على المواطنين والإسراع بإنجاز المعاملات المرورية للقوات الأمنية بشكل خاص ومنفصل».

وأضاف كريم، أن «الاستثناء الذي صدر من مديرية المرور العامة؛ حدد أيام المراجعات للقوات الأمنية، إذ سيكون يوما الأحد والاثنين لمراجعات منتسبي الداخلية، ويوم الثلاثاء سيكون مخصصا لمراجعات منتسبي وزارة الدفاع، ويوم الأربعاء لمنتسبي الحشد الشعبي، وباقي القوات الأمنية ستكون مراجعتهم يوم الخميس».



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