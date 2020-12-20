"داماك العقارية" تناقش صفقة استحواذ محتملة

2020/12/20 | 09:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: أعلنت شركة داماك العقارية، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس إدارتها سيناقش صفقة استحواذ محتملة، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020.وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن رئيس مجلس إدارتها وجه الدعوة لأعضاء مجلس …

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