2020/12/20 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن قائد عمليات محافظة البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، انطلاق الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في المحافظة.

وقال مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة انطلقت اليوم، وعلى محورين ، أولها، يضم مناطق المدينة، والقرنة، والدير، والماجدية، والكرمة".

وأضاف، أن "المحور الثاني ، يتكوّن من مناطق الفاو، والسيبة، وأبو الخصيب، بالإضافة إلى مناطق الزبير، وسفوان، وجبل السنام".

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