رونالدو يحطم رقم بيليه .. ويعادل رقما صامدا في الدوري الايطالي لخمسة عقود

2020/12/20 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصبح كريستيانو رونالدو، خامس لاعب يسجل 33 هدفًا على الأقل في الدوري الإيطالي في عام ميلادي واحد، ليعادل رقم عمر سيفوري، الذي سجله عام 1961.وسجل هداف يوفنتوس هدفين في الفوز الكبير 4-صفر على بارما في ملعب تارديني، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري في 2020 إلى 32 هدفًا ولا يزال أمامه مباراة أخرى.وقال يوفنتوس عبر حسابه على /تويتر/ ان هذا الرقم جعل رونالدو يتفوق بفارق هدف على ستيفانو نيرز عام 1951، ويعادل ما سجله سيفوري في عام 1961.ويحمل فيليس بوريل الرقم القياسي برصيد 41 هدفًا في عام 1933، يليه جونار نوردال برصيد 36 هدفًا في عام 1950، لكن اللافت في الأمر أن رونالدو سجل 33 هدفًا في 28 مباراة فقط في الدوري الإيطالي عام 2020.وسجل رونالدو هدفين، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم في صدارة هدافي المسابقة متفوقا على روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، وزلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، وكل منهما سجل عشرة أهداف.ومن اللافت للنظر أن أحد هدفي رونالدو جاء من ضربة رأس رائعة ارتقى فيها عاليا ليتجاوز مدافع بارما ليعيد للأذهان هدفه المذهل في مرمى سامبدوريا في مثل هذا الشهر من العام الماضي عندما ارتقى عاليا بشكل ملفت ليضع الكرة برأسه في المرمى، وقارن المشاهدون بين الهدفين.وفي اليوم الذي عادل خلاله الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رقما تاريخيا للملك البرازيلي بيليه، كأكثر لاعب يسجل أهدافا لفريق واحد برصيد 643 هدفا كان غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتجاوز رقما آخر للأسطورة البرازيلي.وحسب الصحافة الإيطالية، فرونالدو رفع رصيده من الأهداف خلال المسابقات الرسمية في مسيرته إلى 758 هدفا متجاوزا الملك البرازيلي بيليه والذي سجل 757 هدفا رسميا وأصبح البرتغالي يحتل المركز الثالث كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مسابقات رسمية.وسجل الأسطورة البرازيلي أكثر من 1200 هدف في مسيرته، لكنه في المسابقات الرسمية اكتفى بتسجيل 757 هدفا منها 643 هدفا رفقة فريقه البرازيلي سانتوس و37 هدفا رفقة فريق كوزموس الأمريكي و77 هدفا رفقة المنتخب البرازيلي وبقية أهدافه في لقاءات ودية.وسجل رونالدو في مسيرته 758 هدفا منها 450 هدفا رفقة ريال مدريد و118 هدفا رفقة مانشستر يونايتد و81 هدفا رفقة يوفنتوس و5 أهداف رفقة سبورتنغ لشبونة فريقه الأم و102 هدفا رفقة منتخب البرتغال الأول وهدفين رفقة منتخب البرتغال الأولمبي في الألعاب الأولمبية أثينا 2004.ويطارد النجم البرتغالي على الصعيد الدولي الإيراني علي دائي الذي سجل 109 اهداف رفقة منتخب بلاده كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف على صعيد المنتخبات، لكن كريستيانو رونالدو يسعى أيضا خلف النمساوي / التشيكي جوزيف بيكان الذي يعتبر أكثر لاعب سجل أهدافا خلال مسابقات رسمية في التاريخ برصيد 805 اهداف.ويبقى أمام النجم البرتغالي تجاوز البرازيلي روماريو، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 772 هدفا قبل البحث عن رقم جوزيف بيكان./انتهى3

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