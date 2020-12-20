2020/12/20 | 09:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ 80 عاما، رسالة عاطفية إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة الإسباني، بعد أن عادل الأخير رقمه التاريخي.وسجل ميسي اليوم السبت هدفا لبرشلونة في مرمى ضيفه فالنسيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ14 من “الليغا”.ووصل ميسي إلى الهدف رقم 643 بقميص النادي الكتالوني في مختلف المسابقات، وهو نفس عدد أهداف الأسطورة بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي، كأكثر مسجل بقميص فريق واحد في التاريخ.ونشر بيليه عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام” صورتين إحداها لميسي والثانية له، وتتشابه الصورتان بطريقة الاحتفال بالهدف، وأرفقهما بالقول: “عندما يفيض قلبك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيليه يوجه رسالة عاطفية للنجم الأرجنتيني ميسي first appeared on عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيليه يوجه رسالة عاطفية للنجم الأرجنتيني ميسي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيليه يوجه رسالة عاطفية للنجم الأرجنتيني ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).