متظاهرون يقطعون عددا من الطرق والجسور في البصرة

2020/12/20 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا / قطع متظاهرون عاملون ضمن الـ 30 الف فرصة عمل في البصرة ، عدداً من الطرق والجسور الرئيسة ، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتأخرة .وقام المتظاهرون بقطع الطرق المؤدية الى الشركات النفطية وميناء ام قصر ، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية وتحويلهم الى عقود وزارية./انتهى

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