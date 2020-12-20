القبض على عصابة متخصصة بسرقة المبالغ المالية من سيارات المواطنين في النجف

2020/12/20 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ القت قوات الشرطة القبض على عصابة متخصصة بسرقة المبالغ المالية من سيارات المواطنين ،قرب المصارف ومكاتب الصيرفة والتحويل المالي في النجف .وقالت مديرية شرطة النجف في بيان رسمي :" ان القبض على العصابة تم بعد جمع المعلومات الدقيقة ومتابعة كاميرات المراقبة والمصادر التي اشارت الى تكرار سرقة المبالغ المالية من المواطنين".واضافت :" ان العصابة قامت بسرقة مبالغ مالية كبيرة ، وضبطت بحوزة افرادها مواد مخدرة (كريستال) وادوات للتعاطي ولوحات تسجيل سيارات / اربيل "./انتهى

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