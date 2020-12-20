منير كان ينير كل الطرق... - محمد الحنفي

2020/12/20 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي والأجيال القادمة...عندما تأتي...تجد كل الطرق...منارة...ولا تدري...أن إنارة...كل الطرق...قد احتاجت...إلى تضحيات...من أجل...إنارة كل الطرق...°°°°°°والمسؤولون...لا يضحون...ينهبون...كل الصناديق...يستولون...على ممتلكات الجماعات...على ممتلكات دولتنا...ممتلكات الشعب...ولا يهم...إن صارت كل الطرق...بدون إنارة...°°°° ......





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