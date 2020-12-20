كيف افسد المفكرون الفرنسيون الغرب -2- هيلين بلاك روز - امير عزيز

2020/12/20 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امير_عزيز -5-فما الذي قدمه لنا الاباء المؤسسون لما بعد الحداثة , ليوتار, و فوكو, و دريدا حتي الان..بشكل اساسي حتي الان؟حساسية كثيفة للغة , كبديل للواقع الاقتصادي و الاجتماعي..اثر الخطاب يبقي و معناه يزول..كل ما قدمه لنا عصر الانوار, او الرينسانس , حيث الفرد المساو الحر , بصرف النظر , او بالرغم من التصنيفات العرقية, و الدينية, و الجندرية..هو محض اوهام..البشر في ......





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