نتائج بطولة صالات العراق ببناء الاجسام

2020/12/20 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..أختتمت منافسات بطولة صالات العراق الاهلية ببناء الاجسام في بغداد بمشاركة واسعة من جميع انحاء العراق.

وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “صالة ضرغام جارالله توجت بالمركز الاول وحلت الكاظمية ثانيا وابطال المشرق ثالثا باختتام بطولة صالات العراق الاهلية ببناء الاجسام”.

واوضح ان “البطولة شهدت مشاركة واسعة من بغداد ومحافظات العراق يمثلون 60 صالة والتي اقيمت على مدار يومين في قاعة نادي الشرطة بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والعسكرية ووسائل الاعلام والذين اشادوا بالتنظيم الرائع”.

وبين أن “البطولة شهدت منافسة قوية جداً من قبل الصالات الاهلية من مختلف انحاء القطر وعدد كبير من اللاعبين، حيث وصلت بعض اوزانها الى ٤٨ لاعب في الوزن الواحد واتسمت البطولة بالمنافسة القوية لابطال اغلبهم يشاركون للمرة الاولى”.

واشاد رئيس الاتحاد بـ”المستوى الفني الذي ظهر عليه اللاعبون في البطولة التي اعدها رافداً اساسياً للأندية والمنتخبات في قادم البطولات”، مشيداً في الوقت ذاته “بدور اللجان المنظمة للبطولة والسادة حكام البطولة”.



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