قريبا.. افتتاح الشارع المحاذي لوزارة الخارجية

2020/12/20 | 09:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الاحد، انها ستفتتح بداية العام المقبل اول شارع نموذجي وهو المحاذي لوزارتي الخارجية والاعمار، كاشفة عن انجاز تصاميم مشروع اعادة تأهيل بناية المتحف الوطني.

وقال مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية حسن مدب مجحم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “المركز اعد مشروعا ستراتيجيا كبيرا هو انشاء وتطوير الشارع المحاذي لوزارتي الخارجية والاعمار ليكون اول مشروع لشارع نموذجي مميز في العاصمة”، مبينا ان “موقع المشروع مجاور للمنطقة الخضراء والمقر الحكومي الذي تجتمع فيه الوفود من داخل البلاد وخارجها”.

وأضاف مجحم، أن “هذه الوفود غالبا ما تطلب القيام بزيارة الى المتحف الوطني، الامر الذي دعا المركز الى تضمين مشروع تطوير الشارع ايضا، اعمال تطوير بناية المتحف الوطني التي لم تطرأ عليها اية تعديلات منذ خمسينيات القرن الماضي”، لافتا الى ان “المركز اعد تصاميم التطوير وبقي فقط الشروع بالعمل، بيد ان التنفيذ بحاجة الى تخصيص مالي واستحصال موافقة وزارة التخطيط لادراجه ضمن الخطط الحالية”.

واوضح ان “مشروع الشارع يجري العمل به حاليا، اذ تم الانتهاء من البنى التحتية وعملية الاكساء، مؤكدا انه سيفتتح بداية العام المقبل ليكون نموذجا تصميميا وعمرانيا مميزا جدا”، مشيرا الى ان “المركز اعد دراسة اخرى بخصوص الشوارع تتضمن القيام بجرد لجميع الوزارات الموجودة ببغداد والتي تطل على شوارع، اذ اتضح ان عدد الشوارع التي تقع عليها الوزارات هو 14”.

وأشار مجحم إلى انه “تمت المباشرة بالشارع المحاذي للوزارة، بينما بقي 13 شارعا سيجري العمل بها تباعا”، مؤكدا ان “الشارع استخدم عناصر جديدة لم تكن مألوفة بانشاء الشوارع ولاول مرة، منها الاكساء باللون الاحمر، ونصب صرافات آلية متعددة، الى جانب استخدام سلالم كهربائية، كما ان سقي المزروعات في الشارع سيتم عن طريق نظم التقطير، اضافة الى استخدام مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة”.



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