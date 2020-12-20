إصابات كورونا تتجاوز ل76,3 مليون إصابة في انحاء العالم


إصابات كورونا تتجاوز ل76,3 مليون إصابة في انحاء العالم
2020/12/20 | 09:56 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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