2020/12/20 | 09:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الألمانية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية صباح اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في ألمانيا ارتفعت خلال آخر 24 ساعة بواقع 409 وفيات و22771 إصابة مقارنة مع 702 وفاة و31300 إصابة أمس.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و494009 إصابات مؤكدة منها 26049 حالة وفاة.واضطرت الحكومة الألمانية إلى تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق […]

ظهرت المقالة ألمانيا تسجل أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة بكورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تسجل أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تسجل أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).