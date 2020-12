أول تعليق من منظمة الصحة العالمية حول ’النسخة الجديدة’ من الجائحة!

2020/12/20 | 10:00 - المصدر: وكالة ناس

علقت منظمة الصحة العالمية، حول تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا.

وذكرت المنظمة، أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.

وأضافت المنظمة، في تدوينة تابعها "ناس"، (20 كانون الأول 2020)، "سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره".

في وقت سابق، أكدت بريطانيا اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد، وذكرت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70% أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر.



ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.

ويوم أمس، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن فرض قيود جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا، والتي قال إنها تعني بشكل أساسي الإغلاق.



وكذلك أعلنت سلطات اسكتلندا وويلز أيضا تدابير أكثر صرامة.

