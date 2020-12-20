2020/12/20 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..أعلن مدير مركز “فيكتور” العلمي الروسي، رينات ماكسيوتوف، أن الحماية الموثوقة ضد كوفيد-19، بعد التطعيم بـ لقاح “إبيفاك كورونا”، تتشكل لمدة ستة أشهر على الأقل.وأضاف رينات ماكسيوتوف، في برنامج تلفزيوني: “لدى بعض المرضى، قد تتشكل مناعة مدى الحياة، ولدى غالبية المرضى تضعف المناعة وتتلقص، وبعد ستة أشهر أو على الأكثر بعد 10 أشهر من المرض ستكون هناك حاجة إلى تحفيز إضافي للمناعة”.ولم يستبعد رئيس المركز، استخدام لقاح “إبيفاك كورونا”، لإعادة التطعيم.



وقال إن درجة الأمان لهذا اللقاح، ستجعل من الممكن تطعيم أولئك الذين سبق لهم تلقي لقاح آخر.ويخطط مركز “فيكتور”، لتطعيم الأطفال، ولكن فقط بعد تلقي العلماء، نتائج الدراسات السريرية على المراهقين.تم تسجيل لقاح “إبيفاك كورونا”، في روسيا يوم 13 أكتوبر.



وحاليا تنتهي اختبارات ما بعد التسجيل للدواء.انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد فترة المناعة بعد التطعيم بلقاح ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد فترة المناعة بعد التطعيم بلقاح ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).