2020/12/20 | 10:03 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت مديرية المرور العامة، الاحد، تعليماتها بأن يكون دوام الوجبة المسائية حصراً لإنجاز معاملات منتسبي القوات الأمنية.



وقال مدير قسم العلاقات والاعلام لمديرية المرور العامة العميد حيدر كريم إن “المديرية أصدرت تعليمات بأن يكون دوام الوجبة المسائية حصراً بعد الثالثة مساء الى الساعة التاسعة ليلاً نهاية الدوام الرسمي، لترويج معاملات القوات الأمنية، وذلك لتقليل الزخم على المواطنين والإسراع بإنجاز المعاملات المرورية للقوات الأمنية بشكل خاص ومنفصل”.



وأكد العميد كريم، أن “الاستثناء الذي صدر من مديرية المرور العامة؛ حدد أيام المراجعات للقوات الأمنية، إذ سيكون يوما الأحد والاثنين لمراجعات منتسبي الداخلية، ويوم الثلاثاء سيكون مخصصا لمراجعات منتسبي وزارة الدفاع، ويوم الأربعاء لمنتسبي الحشد الشعبي، وباقي القوات الأمنية ستكون مراجعتهم يوم الخميس”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية المرور العامة تحدد الدوام المسائي لإنجاز معاملات منتسبي القوات الأمنية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية المرور العامة تحدد الدوام المسائي لإنجاز معاملات منتسبي القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية المرور العامة تحدد الدوام المسائي لإنجاز معاملات منتسبي القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).