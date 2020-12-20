نائب: رواتب الموظفين خط أحمر ولن نسمح بإستقطاع دينار واحد منها

2020/12/20 | 10:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب منصور البعيجي على ان رواتب الموظفين خط احمر ولن يقبل اعضاء مجلس النواب بااستقطاع دينار واحد منها ولأي سبب كان لانه من غير المعقول ان يكون الاصلاح على حساب الموظف البسيط .

مشيرا من غير المعقول ان يتم استقطاع رواتب الموظفين ويكونوا كبش فداء لقرارات متخبطة كان الاجدر بمن اصدرها ان يتحرك لقطاعات اخرى يصلح بها الوضع الاقتصادي للبلد وليس التوجة الى رواتب الموظفين الشريحة الاضعف في البلد .

وبين ان الحكومة توجهت الى ابسط واسهل الحلول بعملية الاصلاح وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل التي لن نمررها اذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهكذ طريقة تعسفية .

واضاف البعيجي ان اغلب الموظفين في البلد رواتبهم متدنية جدا ولاتتجاوز ٥٠٠ الف دينار شهريا وفي حال استقطاع اي مبلغ منها يتعرض الموظف البسيط الى كارثة اقتصادية لذلك على الحكومة ان تراجع قراراتها فيما يخص استقطاع الرواتب وان تجد حل اخر لاننا لن نمرر فقرة استقطاع الرواتب بالموازنة مهما كان السبب .

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