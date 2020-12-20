2020/12/20 | 10:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة 66 مواطنا عراقيا من ولايتي انقرة وجوروم في الجمهورية التركية الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه: انه " بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 66 مواطن من اللاجئين العراقيين الى ارض الوطن".

واضاف دوسه: أن" اللاجئين تمت إعادتهم من ولايتي انقرة وجوروم إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد"، موضحا ان اغلبهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى وعائلة واحدة عادت الى محافظة صلاح الدين".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة 66 مواطنا من تركيا الى العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة 66 مواطنا من تركيا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).