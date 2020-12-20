الاتحاد الوطني يكرم حملة الشهادات العليا في خورماتو

2020/12/20 | 10:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء خورماتو حفل تكريم لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير في مبنى القصر الثقافي في القضاء برعاية مباشرة من قبل كريم شكر مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني.

في بداية الحفل وقف الحضور دقيقة صمت اكراما لارواح الشهداء بعدها القى كريم شكر كلمة جاء فيها: أن هذا التكريم يأتي في ظل حرص مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء خورماتو على تطوير العملية التعليمية والتربوية في القضاء والاهتمام بحملة الشهادات العليا.

واكد: أننا نسعى بكل جهدنا لتحسين مستوى التعليم والتدريس لكونه أحد أهم المرتكزات الأساسية في بناء مجتمع حضاري.

PUKmedia عمر آواره/ خورماتو

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