2020/12/20 | 10:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، الشيخ صلاح العبيدي، اليوم الأحد، أن المشاركة في البيت الشيعي لا تعني العودة للطائفية بل تجاوزها، فيما اشار الى ان السيد الصدر سيضغط لازالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع بميناء الفاو.وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن ” دعوة السيد الصدر للملمة البيت الشيعي لاقت ردوداً ايجابية من بعض الأطراف وليس جميعها “، لافتاً الى أن ” المشاركة في البيت الشيعي لا تعني العودة للطائفية بل لتجاوز الطائفية كما تم تجاوزها في المراحل السابقة”.واضاف ان ” هناك شروطاً وضعها السيد الصدر وهي ان يستطيع أن يكون قوياً في تطبيق هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبيدي: الصدر سيضغط لازالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع بميناء الفاو first appeared on عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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