دانة غاز تسجّل معدل قياسي لإنتاج الغاز من حقل خور مور في إقليم كردستان

2020/12/20 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

أعلنت شركة دانة غاز أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط عن تسجيل معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خورمور لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق التابعة لإئتلاف شركات بيرل بتروليوم وبمعدل 430 مليون قدم مكعب قياسي يوميا بتاريخ 15 ديسمبر 2020.

وبلغ معدل إنتاج الغاز خلال الربع الأخير من العام الحالي 400 مليون قدم مكعب يوميا بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

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