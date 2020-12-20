منتخب القوس والسهم يواصل منافساته في بطولة العالم

2020/12/20 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

يواصل منتخب العراق للقوس والسهم خوض منافسات بطولة كأس العالم داخل الصالات (اون لاين) باشراف مباشر من الاتحاد المركزي للعبة .

وقال رئيس اتحاد القوس والسهم سعد المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" العراق يشارك بـ 12 لاعباً ولاعبةً من بين نحو 6 آلاف مشارك في البطولة في أكبر تجمع لرياضة القوس والسهم"، مبيناً أن "الاتحاد الدولي للعبة ومقره في مدينة لوزان السويسرية يشرف على البطولة من خلال تطبيق خاص أرسله لكل لاعب على الموبايل يتم من خلاله تسجيل الرميات وتصديقها من الحكام ومن ثم ارسالها الى لوزان لاعتمادها، ".

واضاف المشهداني أن " هذه المشاركة هي الأولى في البطولة ونأمل الحصول على نتائج جيدة قبل التواجد في المرحلة الثالثة ومن ثم المرحلة النهائية"، مؤكداً أن " الطموح هو رفع علم واسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وتطوير اللعبة من خلال دعم وزارة الشباب والرياضة في سبيل إعداد المنتخب لبطولة العالم".

وبين المشهداني أن" وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وجّه بوضع إحدى القاعات الرياضية المغلقة في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي تحت تصرف الاتحاد واقامة الوحدات التدريبية للمنتخب العراقي للرجال والنساء بهدف الاستعداد بشكل كبير للمشاركة في بطولة العالم للقوس المركب والقوس المحدب".

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