"لا وقت نضيعه".. بايدن يعلن عن فريقه المكلف بقضايا المناخ

2020/12/20 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السبت، الأعضاء الرئيسيين في فريقه المكلف المناخ، مؤكدا أن إدارته ستجعل من مكافحة الاحتباس الحراري أساس في إطار مساعيها لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي المتضرر من جائحة كوفيد-19.

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