ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الاحد

2020/12/20 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار

العراقي الى الارتفاع في اسواق

البورصة الرئيسية والاسواق المحلية ،

اليوم الأحد (20 كانون الاول 2020).

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية

فقد ارتفعت ايضا حي

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