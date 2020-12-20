رجال التاريخ الاسود لا يتركون رجال التاريخ الابيض

2020/12/20 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

عندما يمتلك رجال التاريخ الاسود

السطوة على من علمهم معنى الحياة فانهم

لا يتركون اي اثر لاصحاب التاريخ الابيض

لانه يذكرهم بماضيهم الاجرامي ،

والتاريخ لا يمكن ان يلغى لذا تجد رجال

الغرب

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