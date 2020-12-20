2020/12/20 | 10:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استيقظت مدينة كربلاء اليوم ، الاحد (20
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:ضباب كثيف في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كانون الأول 2020)، على طقس ضبابي شهدته
اجواء المدينة منذ منتصف ليلة امس
وتنشر وكالة نون الخبرية صورا من مناطق
مختلفة في المحافظة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:ضباب كثيف في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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