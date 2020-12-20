بالصور:ضباب كثيف في كربلاء

2020/12/20 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظت مدينة كربلاء اليوم ، الاحد (20

كانون الأول 2020)، على طقس ضبابي شهدته

اجواء المدينة منذ منتصف ليلة امس

وتنشر وكالة نون الخبرية صورا من مناطق

مختلفة في المحافظة

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