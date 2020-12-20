انفجار في العاصمة الأفغانية 'كابل' يخلف قتلى (فيديو)

2020/12/20 | 10:14 - المصدر: NRT عربية

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صورة الانفجار

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام أفغانية، الأحد، بأن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون على الأقل جراء انفجار قوي دوى في العاصمة كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن مصادر أمنية، قولها اليوم، 20 كانون الأول 2020، إن "الانفجار الذي وقع في ميدان سبين كالاي استهدف سيارة النائب البرلماني حاج خان محمد وردك"، لافتة إلى أن المشرع نجا من الهجوم.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية نشوب حريق في ثلاث سيارات في المنطقة نفسها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تسبب في ذلك.

ر.إ

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