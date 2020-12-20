الهجرة والمهجرين تعيد 66 عراقياً مهاجراً من تركيا

2020/12/20 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، عودة 66 مواطناً عراقياً من ولايتي أنقرة وجوروم في تركيا إلى العراق، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسة، قال، إنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 66 مواطناً من اللاجئين العراقيين إلى أرض الوطن".

وأضاف دوسة، أن" اللاجئين تمت إعادتهم من ولايتي انقرة و جوروم إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد".وأشار إلى أن أغلب المواطنين الذين تمت عودتهم، "عادوا إلى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى، وعائلة واحدة عادت إلى محافظة صلاح الدين".

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