استمرار الضباب في طقس العراق وانخفاض درجات الحرارة

2020/12/20 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، لليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية، أن "الطقس اليوم في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

واضافت الجداول أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون مشابها للمنطقة الوسطى تماما، وهو ذاته في المنطقة الجنوبية".

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