نائب: فقرة استقطاع جزء من رواتب الموظفين لن تمر في البرلمان

2020/12/20 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الأحد (20 كانون الأول 2020)، صعوبة تمرير قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال البعيجي في بيان له، إن "من غير المعقول استقطاع رواتب الموظفين فيكونون كبش فداء لقرارات متخبطة كان الاجدر بمن اصدرها أن يتحرك لقطاعات اخرى يصلح بها الوضع الاقتصادي للبلد وليس التوجه الى رواتب الموظفين الشريحة الاضعف في البلد"، على حد وصفه.

وأضاف البيان أن "الحكومة توجهت الى أبسط وأسهل الحلول بعملية الاصلاح وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل التي لن نمررها إذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهكذا طريقة تعسفية".

وتابع أن "أغلب الموظفين في البلد رواتبهم متدنية جداً ولا تتجاوز لـ 500 ألف دينار شهرياً وفي حال استقطاع أي مبلغ منها يتعرض الموظف البسيط الى كارثة اقتصادية لذلك على الحكومة أن تراجع قراراتها فيما يخص استقطاع الرواتب وان تجد حلاً آخراً لأننا لن نمرر فقرة استقطاع الرواتب بالموازنة مهما كان السبب".

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