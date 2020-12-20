استمرار حملة حصاد وتسويق محصول الشلب في محافظة النجف الاشرف

2020/12/20 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلنت مديرية زراعة النجف الاشرف استمرار حملة حصاد وتسويق محصول الشلب في المحافظة.واوضح رئيس قسم التخطيط والمتابعة في المديرية مضر جهاد :" ان المساحة المحصودة لغاية اليوم الاحد ، وصلت الى (186066) دونما من المساحة المزروعة البالغة مساحتها (207532) دونما ".واضاف:" ان الكمية المسوقة من المحصول لوزارة التجارة وصلت الى (83743) طنا ، وما تزال الحملة مستمرة "./انتهى

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