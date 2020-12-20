البعيجي : رواتب الموظفين خط احمر ولن نسمح باستقطاع دينار واحد منها

2020/12/20 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب منصور البعيجي :" ان رواتب الموظفين خط احمر ولن يقبل اعضاء مجلس النواب باستقطاع دينار واحد منها لاي سبب كان "، مبينا انه :" من غير المعقول ان يكون الاصلاح على حساب الموظف البسيط ".وقال البعيجي في بيان صحفي : "كان الاجدر بمن اصدر القرارات المتخبطة ، ان يتحرك لقطاعات اخرى يصلح بها الوضع الاقتصادي للبلد وليس التوجه الى رواتب الموظفين الشريحة الاضعف في البلد ".واضاف:"ان الحكومة توجهت الى ابسط واسهل الحلول بعملية الاصلاح ، وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل ، التي لن نمررها اذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهكذ طريقة تعسفية ".واوضح النائب :" ان اغلب الموظفين في البلد رواتبهم متدنية جدا ولاتتجاوز ٥٠٠ الف دينار شهريا ، وفي حال استقطاع اي مبلغ منها يتعرض الموظف البسيط الى كارثة اقتصادية".وطالب البعيجي الحكومة بان تراجع قراراتها في ما يخص استقطاع الرواتب ، وان تجد حلا آخر لان فقرة استقطاع الرواتب بالموازنة لن تمرر ، مهما كان السبب ./انتهى3

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