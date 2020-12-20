2020/12/20 | 10:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علقت منظمة الصحة العالمية، حول تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا.وذكرت المنظمة، أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.وأضافت المنظمة، “سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره”.في وقت سابق، أكدت بريطانيا اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد، وذكرت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70% أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل […]

ظهرت المقالة أول تعليق من منظمة الصحة العالمية حول النسخة الجديدة من كورونا أولاً على الايام نيوز.

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