الصدر يضع شروطاً مقابل انضمامه إلى البيت الشيعي

2020/12/20 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي، اليوم الأحد، أن المشاركة في البيت الشيعي لا تعني العودة للطائفية بل تجاوزها، فيما اشار الى ان السيد الصدر سيضغط لازالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع بميناء الفاو.

وقال العبيدي في تصريح لوكالة الانباء العراقية إن “دعوة السيد الصدر للملمة البيت الشيعي لاقت ردوداً ايجابية من بعض الأطراف وليس جميعها “، لافتاً الى أن ” المشاركة في البيت الشيعي لا تعني العودة للطائفية بل لتجاوز الطائفية كما تم تجاوزها في المراحل السابقة”.

واضاف ان ” هناك شروطاً وضعها السيد الصدر وهي ان يستطيع أن يكون قوياً في تطبيق هذه الشروط وان يحاسب الفاسدين وألَّا يكون من التبعيين والباب يكون مفتوحاً ومشرعاً له”، مبيناً أن “الجميع معني بالبيت الشيعي ولا توجد محاولة لاختزاله بشخص وحتى الآن لم يرفض أحد لكن الجهات التي ابدت تجاوبها موجودة ولا يقصد بها الجهات الموجودة سياسياً بل يقصد بها جهات لديها وجود سياسي وبرلماني وشخصيات اجتماعية وشخصيات موجودة دينياً”.

واوضح العبيدي ان ” ما حصل وما سبب التصدع هو تبني الكثير من الساسة لحماية الفاسدين تحت عبائتها وهذا هو سبب التصدع الاكبر وهذا جعل اموال العراق منهوبة”، مؤكدا ” اذا أريد جعل المكون الاول الركيزة التي يبنى عليها البلد يجب ان يعاد ترميمه بشكل رسمي”.

وفيما يتعلق بموقف السيد الصدر من ميناء الفاو ذكر العبيدي أن ” هناك مصالح ومعوقات تتبناها جهات داخلية وخارجية لمنع تنفيذ ميناء الفاو”،منوها الى أن “ميناء الفاو يمكن ان يكون هو رئة يتنفس منها الاقتصاد العراقي في كل مرحلة سواء في الرخاء او الشدة”.

ولفت الى أن ” السيد الصدر عندما يؤكد على هذا الموضوع اولا لم يذكر اي شركة او اي دولة تقوم بانشاء هذا المشروع انما السيد يؤكد على رصانة الجهة المنفذة لميناء الفاو”، مشيرا الى انه ” اذا ترددت الحكومة كما ترددت الحكومات السابقة فان السيد الصدر سيضغط عن طريق البرلمان وعن طريق اطراف موجودة في وزارة النقل لازالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع جدا بميناء الفاو”.

وبين العبيدي ان ” السيد الصدر عندما يقول انه يتدخل فهذا لا يعني بالقوة والسلاح انما يشير الى عناصر تاثير قانونية ودستورية واجتماعية، واذا وصل الامر ممكن ان تكون اجتماعية وشعبية”، موضحا انه ” يجب ان نفهم السيد الصدر يريد ان يبين ان مشروع الفاو هو حياة العراق للمستقبل ويجب ان لا يتم التضحية بحياة العراق العراقيين”.

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