نادي الحشد الشعبي يعتمد شعاره الجديد بشكل رسمي

2020/12/20 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اعلن نادي الحشد الشعبي الرياضي، عن شعاره الجديد واعتماده بشكل رسمي.

وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “النادي اعتمد بشكل رسمي شعاره الجديد الذي سيتواجد على صدور اللاعبين في جميع المسابقات الرياضية”.

واوضح ان “الشعار يتضمن شعار النصر لما حققه ابطالنا من نصر كبير في سوح القتال ويتضمن ايضاً شعار الاولمبية في اشارة الى ان النادي يمتلك جميع الالعاب”.

يذكر أن نادي الحشد الشعبي تأسس حديثاً بحصوله على شهادة تأسيس من وزارة الشباب والرياضة.



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