المتحدث باسم زعيم التيار يكشف خطة مقتدى الصدر بشأن مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/12/20 | 10:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري الصدر مقتدى الصدر، الأحد، عن تطورات مشروع "لملمة البيت الشيعي".

وقال العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "ناس"، (20 كانون الأول 2020)، إن "دعوة الصدر للملمة البيت الشيعي لاقت ردوداً إيجابية من بعض الأطراف وليس جميعها"، لافتاً إلى أن "المشاركة في البيت الشيعي لا تعني العودة للطائفية بل لتجاوز الطائفية كما تم تجاوزها في المراحل السابقة".

وأضاف، أن "هناك شروطاً وضعها الصدر، وهي أن يستطيع أن يكون قوياً في تطبيق هذه الشروط وأن يحاسب الفاسدين وألَّا يكون من التبعيين والباب يكون مفتوحاً ومشرعاً له"، مبيناً أن "الجميع معني بالبيت الشيعي ولا توجد محاولة لاختزاله بشخص وحتى الآن لم يرفض أحد، لكن الجهات التي أبدت تجاوبها موجودة ولا يقصد بها الجهات الموجودة سياسياً بل يقصد بها جهات لديها وجود سياسي وبرلماني وشخصيات اجتماعية وشخصيات موجودة دينياً".

وأوضح العبيدي، أن "ما حصل وما سبب التصدع هو تبني الكثير من الساسة لحماية الفاسدين تحت عباءتها وهذا هو سبب التصدع الأكبر وهذا جعل أموال العراق منهوبة"، مؤكداً بالقول "إذا أريد جعل المكون الأول الركيزة التي يبنى عليها البلد يجب أن يعاد ترميمه بشكل رسمي".

وحول ميناء الفاو، قال العبيدي إن "هناك مصالح ومعوقات تتبناها جهات داخلية وخارجية لمنع تنفيذ ميناء الفاو"، مشيراً إلى أن "ميناء الفاو يمكن أن يكون رئة يتنفس منها الاقتصاد العراقي في كل مرحلة سواء في الرخاء أو الشدة".

وأضاف، أن الصدر "عندما يؤكد على هذا الموضوع أولاً لم يذكر أي شركة أو أي دولة تقوم بإنشاء هذا المشروع، إنما يؤكد على رصانة الجهة المنفذة لميناء الفاو"، مشدداً بالقول "إذا ترددت الحكومة كما ترددت الحكومات السابقة فان الصدر سيضغط عن طريق البرلمان وعن طريق أطراف موجودة في وزارة النقل لإزالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع جداً بميناء الفاو".

وبيّن العبيدي، أن "الصدر عندما يقول إنه يتدخل فهذا لا يعني بالقوة والسلاح، إنما يشير إلى عناصر تأثير قانونية ودستورية واجتماعية، وإذا اقتضى الأمر يمكن أن تكون اجتماعية وشعبية"، لافتاً إلى ضرورة أن "نفهم الصدر يريد أن يبين أن مشروع الفاو هو حياة العراق للمستقبل ويجب أن لا يتم التضحية بحياة العراق والعراقيين".

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