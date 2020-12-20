الحشد الشعبي يشرع بعملية تفتيش وتطهير في جبال نفط خانة

2020/12/20 | 10:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن انطلاق عملية تفتيش وتطهير في جبال نفط خانة في محافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية تفتيش وتطهير في جبال نفط خانة في ديالى”.وأضاف البيان، ان “العملية لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين”.



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